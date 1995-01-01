Штативная голова Fotopro MH-9S с жидкостными картриджами на осях панорамирования и наклона, обеспечивающими плавность движения камеры. Картриджи сохраняют работоспособность при температурах до -20° С. Головка оснащена съемным адаптером для чаш 75 мм, который позволяет быстро выровнять положение камеры по горизонту, этому также помогает пузырьковый уровень в основании. Адаптер можно снять, чтобы использовать голову с моноподами, слайдерами и тому подобными креплениями с плоской площадкой. Максимальная нагрузка составляет 8 кг: можно устанавливать профессиональные камеры с длиннофокусной оптикой, камкордеры, крупные риги (сборки с клетками и навесными аксессуарами).

Быстросъемная площадка выполнена по стандарту Manfrotto 501: «ласточкин хвост» с шириной основания 50 мм. На ней расположены винты 1/4" и 3/8", а также подпружиненная шпилька, предотвращающая вращение камеры. Головка также совместима с базовыми площадками от стабилизаторов DJI Ronin (RS2, RS3 и др.), что дает возможность быстро переходить от съемки со штатива к съемке с рук и обратно. В углублении под площадкой располагается шестигранный ключ, зафиксированный с помощью магнитов. Сбоку предусмотрено гнездо 1/4" для установки дополнительного аксессуара (осветитель, монитор и т.п.) через универсальный кронштейн типа Magic Arm (кронштейны продаются отдельно).

Ручка съемная, регулируется по наклону и длине, может быть установлена как с правой, так и с левой стороны.

Для съемки видео в вертикальном формате необходимо отдельно приобрести L-образную площадку для вашей камеры.