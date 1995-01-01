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Штативная голова Fotopro MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг

  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
  • MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
Код товара:УТ-00089626
Артикул:MH-6A Pro

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Головка с жидкостными картриджами, обеспечивающими плавное движение камеры, что важно для записи видео. Максимальная нагрузка составляет 5 кг: подходит для большинства камер, включая зеркальные фотоаппараты с длиннофокусной оптикой. Длинная быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss позволяет сбалансировать положение камеры по центру тяжести. Сопротивление наклону плавно регулируется. Рукоятку можно поставить как с правой, так и с левой стороны, ее длина также регулируется. Важной деталью является то, что верхнюю часть головки можно откинуть в сторону на 90° для ведения съемки в вертикальном формате.

С специальном углублении спрятан шестигранный ключ, который позволяет прочно зафиксировать быстросъемную площадку на камере. Он зафиксирован с помощью магнитов

Для быстрого выравнивания камеры по горизонту рекомендуется также приобрести базу LY-20 Pro, которая устанавливается между головкой и штативом.

Характеристики

  • Максимальная нагрузка: 5 кг
  • Диапазон перемещения:
    • ​Ось панорамирования: 360°
    • Ось продольного наклона: 150° (вперед 90°, назад 60°)
    • Ось поперечного наклона: 90°
  • Диаметр основания: 48 мм (гнездо 3/8")
  • Быстросъемная площадка: совместимая с Arca Swiss (винт 1/4")
  • Пузырьковый уровень: есть, 2 шт.
  • Вес нетто: 0.48 кг
  • Размеры: 266 х 95 х 80 см (включая рукоятку)