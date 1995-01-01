Головка с жидкостными картриджами, обеспечивающими плавное движение камеры, что важно для записи видео. Максимальная нагрузка составляет 5 кг: подходит для большинства камер, включая зеркальные фотоаппараты с длиннофокусной оптикой. Длинная быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss позволяет сбалансировать положение камеры по центру тяжести. Сопротивление наклону плавно регулируется. Рукоятку можно поставить как с правой, так и с левой стороны, ее длина также регулируется. Важной деталью является то, что верхнюю часть головки можно откинуть в сторону на 90° для ведения съемки в вертикальном формате.

С специальном углублении спрятан шестигранный ключ, который позволяет прочно зафиксировать быстросъемную площадку на камере. Он зафиксирован с помощью магнитов

Для быстрого выравнивания камеры по горизонту рекомендуется также приобрести базу LY-20 Pro, которая устанавливается между головкой и штативом.

Характеристики