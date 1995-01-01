Штативная голова Fotopro MH-6A Pro, жидкостная, для видео, до 5 кг
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Характеристики
Описание
Головка с жидкостными картриджами, обеспечивающими плавное движение камеры, что важно для записи видео. Максимальная нагрузка составляет 5 кг: подходит для большинства камер, включая зеркальные фотоаппараты с длиннофокусной оптикой. Длинная быстросъемная площадка стандарта Arca Swiss позволяет сбалансировать положение камеры по центру тяжести. Сопротивление наклону плавно регулируется. Рукоятку можно поставить как с правой, так и с левой стороны, ее длина также регулируется. Важной деталью является то, что верхнюю часть головки можно откинуть в сторону на 90° для ведения съемки в вертикальном формате.
С специальном углублении спрятан шестигранный ключ, который позволяет прочно зафиксировать быстросъемную площадку на камере. Он зафиксирован с помощью магнитов
Для быстрого выравнивания камеры по горизонту рекомендуется также приобрести базу LY-20 Pro, которая устанавливается между головкой и штативом.
Характеристики
- Максимальная нагрузка: 5 кг
- Диапазон перемещения:
- Ось панорамирования: 360°
- Ось продольного наклона: 150° (вперед 90°, назад 60°)
- Ось поперечного наклона: 90°
- Диаметр основания: 48 мм (гнездо 3/8")
- Быстросъемная площадка: совместимая с Arca Swiss (винт 1/4")
- Пузырьковый уровень: есть, 2 шт.
- Вес нетто: 0.48 кг
- Размеры: 266 х 95 х 80 см (включая рукоятку)