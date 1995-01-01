Карданные штативные головы используются преимущественно для работы с тяжелыми длиннофокусными объективами при съемке спорта, дикой природы (в особенности птиц) и тому подобных сюжетов. Камера с объективом устанавливается таким образом, что их центр тяжести совпадает с центром вращения головки, это делает конструкцию практически «невесомой», при этом обеспечивается возможность быстрых панорамирующих и наклонных движений.

Головка Fotopro E-6H выдерживает нагрузку до 10 кг, чего с запасом хватает даже для самых тяжелых объективов. Камеру можно установить как горизонтально, с помощью входящей в комплект L-образной площадки, так и вертикально – в боковое крепление. Оба крепления выполнены по стандарту Arca Swiss, поэтому можно с легкостью использовать камеры в клетках, ставить более длинные площадки и так далее. Рукоятка съемная, ее можно расположить с любой из сторон: под правую или левую руку, или не использовать вообще.

По центру в основании находится пузырьковый уровень для удобства выравнивания фотоаппарата по горизонту. Ось панорамирования можно зажать, тогда она начинает работать с отсечками (кликами) – удобная функция для съемки панорам из нескольких снимков с последующей склейкой: угол между кадрами можно определять на слух. Еще одна интересная функция: вертикальный кронштейн является наклонным: вы можете отвести его назад на 45° для приближения к нодальной точке, или откинуть на 90° вперед / назад для съемки вертикально вверх или вниз.

В целом, Fotopro E-6H – это очень интересная головка, которая может использоваться в разных сценариях: и непосредственно как карданная для реагирования на быстро перемещающиеся объекты, и как голова для пейзажей, панорам, астрофотографии, других видов съемки.

Характеристики