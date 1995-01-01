Клейкие застежки Fotografia с технологией бесследного удаления созданы специально для фоторамок, картин на холсте, плакатов. Также могут использоваться для крепления настенных часов, домофонов, роутеров и других небольших предметов. Они легко удаляются, не повреждая стены. Все предметы, зафиксированные настенными застежкам, можно легко снять и поменять местами. Максимальная нагрузка: до 1,5 кг на 4 пары полосок. В комплекте 4 пары полосок.