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Застежки для картин Fotografia самоклеющиеся, 4 пары

  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
  • самоклеющиеся, 4 пары
Код товара:УТ-00070242
Артикул:FCHL - 4M

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Клейкие застежки Fotografia с технологией бесследного удаления созданы специально для фоторамок, картин на холсте, плакатов. Также могут использоваться для крепления настенных часов, домофонов, роутеров и других небольших предметов. Они легко удаляются, не повреждая стены. Все предметы, зафиксированные настенными застежкам, можно легко снять и поменять местами. Максимальная нагрузка: до 1,5 кг на 4 пары полосок. В комплекте 4 пары полосок.