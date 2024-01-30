Клейкие бесцветные уголки Fotografia 250шт в ролике служат для вклейки фото в традиционные альбомы (и на другие поверхности). Цвет: верх прозрачный, основа белая. Уголки для фотографий помогут вклеить снимки в альбом, не повредив их. Вы сможете надежно прикрепить карточку в фотоальбом. Такие стикеры пригодятся при создании фотоальбома своими руками, а также для стенгазет или самодельных плакатов.Так же вы можете использовать двухсторонние клейкие стикеры для фотоальбома по 250, 500 или 1000шт в ролике или упаковки с уголками по 500 или 1000шт в ролике.