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Фотоальбом Fotografia традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502

  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, красный, «Классика»
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, красный, «Классика»
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, красный, «Классика»
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, красный, «Классика»
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, красный, «Классика»
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, красный, «Классика»
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
  • традиционный, 30х33 см, 30 листов, красный, «Классика»
Код товара:УТ-00021745
Артикул:FA-VBB30 - 502

Товар не найден

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Описание

Традиционный фотоальбом с белыми листами из плотной, очищенной от кислот бумаги (180 г/м.кв), листы проложены вставками из пергамина (кальки). Размер листа: 30 х 30 см, страницы скреплены в книжный переплет. Фотографии крепятся на уголки, двусторонние клейкие стикеры или фотоклей. Классический, универсальный дизайн. Твердая обложка обтянута искусственной кожей (на основе винила).

Традиционные альбомы дают наиболее широкий простор для фантазии при оформлении: вы можете снабжать фотографии подписями, рисунками, наклейками, украшать бижутерией, добавлять вырезки, делать коллажи и так далее. Конечно, оформление такого альбома занимает больше времени, но результат оправдывает все затраты: собственными руками вы создаете уникальный и очень личный альбом, который будет радовать вас и ваших потомков десятилетиями.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.