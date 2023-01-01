Фотоальбом Fotografia традиционный, 30х33 см, 30 листов, «Классика», FA-VBB30 - 502
Код товара : УТ-00021745
Артикул : FA-VBB30 - 502
1 800 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Магнитные листы
Материал обложки / страниц
Искусственная кожа
Размер фотографии
7.5х10 см
Тип фотоальбома
Магнитный
Тематика
Классика
Количество фотографий
36 фото
Описание
Традиционный фотоальбом с белыми листами из плотной, очищенной от кислот бумаги (180 г/м.кв), листы проложены вставками из пергамина (кальки). Размер листа: 30 х 30 см, страницы скреплены в книжный переплет. Фотографии крепятся на уголки, двусторонние клейкие стикеры или фотоклей. Классический, универсальный дизайн. Твердая обложка обтянута искусственной кожей (на основе винила).
Традиционные альбомы дают наиболее широкий простор для фантазии при оформлении: вы можете снабжать фотографии подписями, рисунками, наклейками, украшать бижутерией, добавлять вырезки, делать коллажи и так далее. Конечно, оформление такого альбома занимает больше времени, но результат оправдывает все затраты: собственными руками вы создаете уникальный и очень личный альбом, который будет радовать вас и ваших потомков десятилетиями.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.