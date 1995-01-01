Компактный традиционный фотоальбом с плотными черными листами, скрепленными спиралью. Фотографии крепятся на клейкие уголки, которые идут в комплекте. Также в комплекте с альбомом идет шариковая ручка с белыми чернилами, позволяющая делать подписи и рисунки на черных страницах. Черный цвет хорошо подходит для ярких фотографий – на его фоне они выглядят еще контрастнее. Обложка выполнена из плотного матового картона. Дизайн альбома «История о нас» хорошо подходит для снимков романтической тематики, хотя также подойдет и для всего, что вам дорого, историю о чем вы хотите рассказать.

Традиционные альбомы дают наиболее широкий простор для фантазии при оформлении: вы можете дополнять фотографии подписями, рисунками, наклейками, украшать бижутерией, добавлять журнальные вырезки, делать коллажи и так далее. Конечно, оформление такого альбома занимает больше времени, но результат оправдывает все затраты: собственными руками вы создаете уникальный и очень личный альбом, который будет радовать вас и ваших потомков десятилетиями.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.

Альбом поставляется в картонной подарочной коробке.