Описание

Мультирамка Fotografia "Friends" на 3 фотографии формата 10 х 15 см. Фотографии крепятся прозрачными уголками, которые идут в комплекте. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Задник выполнен из плотного листа оргалита; стекло у этой модели отсутствует. Цвет багета: светлое дерево (дуб). Универсальный дизайн, хорошо подходит для семейных снимков.

Данная рамка предназначена для настенного размещения, для этого с тыльной стороны у нее имеются крепления под гвоздь или крючок. Все фоторамки надежно упаковываются нашими специалистами, чтобы вы получили их в самом лучшем виде.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.