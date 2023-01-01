Мультирамка Fotografia на 7 фото (FFC-2030) кремовая
Код товара : УТ-00023976
Артикул : FFC - 2030
1 700 ₽
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Гарантия 2 недели
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Бежевый
Размер фотографии
13х18 см
Размер фотографии
9х9 см
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
7 фото
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 7 фотографий с надписью "Family": 4 фотографии 10х15 см, 1 фотография 9х9 см, 2 фотографии 13х18см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотный зажим из пластика на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости. В упаковке предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.