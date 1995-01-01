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Мультирамка Fotografia на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)

  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
  • на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
Код товара:УТ-00021955
Артикул:FFC - 1018

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Мультирамка Fotografia для 5 фотографий формата 10х15 см. Багет из пластика (PVC): ПВХ пластик обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Вставка из ПВХ – прозрачная как стекло, и при этом не бьется. Универсальный дизайн хорошо подходит для любых снимков.

Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.