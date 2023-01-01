Мультирамка Fotografia на 5 фото 10х15 см, черный (FFC-1018)
Код товара : УТ-00021955
Артикул : FFC - 1018
1 280 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
5 фото
Описание
Мультирамка Fotografia для 5 фотографий формата 10х15 см. Багет из пластика (PVC): ПВХ пластик обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Задник выполнен из плотного листа оргалита, поворотный зажим-фиксатор обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание фотографии к поверхности. Стекло у этой модели органическое (пластик). Универсальный дизайн хорошо подходит для любых снимков.
Данная рамка предназначена для подвешивания на стене, для этого с тыльной стороны у нее предусмотрены крепления под гвоздь или крючок.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: например, на День рождения, юбилей или годовщину свадьбы.
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