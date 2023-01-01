Мультирамка Fotografia на 3 фото (FFC-1036) белая
Код товара : УТ-00028131
Артикул : FFC - 1036
790 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
10х15 см
Мультирама
Количество фотографий
3 фото
Описание
Мультирамка "Fotografia". Пластиковый коллаж на 3 фотографии 10х15 см. Материал: пластик (PVC), обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеются металлические крепления для настенного подвеса в горизонтальном положении. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Материал вставки - стекло с толщиной 1,5 мм. Поворотные зажимы из пластика на обратной стороне обеспечивают легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности. Мультирамка представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивая хорошее сочетание прочности и легкости.