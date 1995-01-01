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Крючок для картин Fotografia универсальный, металл

  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
  • универсальный, металл
Код товара:УТ-00070243
Артикул:FCHM - 01

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Универсальное металлическое крепление для картин, удаление без следов, установка без сверления, нагрузка до 4 кг, для крепления используется специальная липкая полоска. Не рекомендуется использовать на бумажных и виниловых обоях, тефлоновых, силиконовых, пенопластовых, пористых и фактурных основаниях.