Универсальное металлическое крепление для картин, удаление без следов, установка без сверления, нагрузка до 4 кг, для крепления используется специальная липкая полоска. Не рекомендуется использовать на бумажных и виниловых обоях, тефлоновых, силиконовых, пенопластовых, пористых и фактурных основаниях.
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