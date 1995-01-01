Крючок для картин Fotografia универсальный, металл

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Код товара: УТ-00070243 Артикул: FCHM - 01 Код товара: УТ-00070243 Артикул: FCHM - 01 Тип крепления фоторамки Крючки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Тип крепления Тип крепления фоторамки Крючки Описание Универсальное металлическое крепление для картин, удаление без следов, установка без сверления, нагрузка до 4 кг, для крепления используется специальная липкая полоска. Не рекомендуется использовать на бумажных и виниловых обоях, тефлоновых, силиконовых, пенопластовых, пористых и фактурных основаниях. Видео Наш обзор

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