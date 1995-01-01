Применяется к фотографиям и картинами в рамах с верёвочными петлями. В комплект входит пластиковый крючок и клейкая полоска. Выдерживает нагрузку до 2 кг. Картина, повешенная на один из таких крючков, полностью скрывает сам крючок таким образом, что на стене остается видна только картина. Крючок легко размещается на вертикальной поверхности, без дополнительных инструментов, и также легко удаляется. Не рекомендуется использовать на бумажных и виниловых обоях, тефлоновых, силиконовых, пенопластовых, пористых и фактурных основаниях.