Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Крючок для картин Fotografia пластиковый, до 2 кг

  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
  • пластиковый, до 2 кг
Код товара:УТ-00070245
Артикул:FCHP - 01

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Применяется к фотографиям и картинами в рамах с верёвочными петлями. В комплект входит пластиковый крючок и клейкая полоска. Выдерживает нагрузку до 2 кг. Картина, повешенная на один из таких крючков, полностью скрывает сам крючок таким образом, что на стене остается видна только картина. Крючок легко размещается на вертикальной поверхности, без дополнительных инструментов, и также легко удаляется. Не рекомендуется использовать на бумажных и виниловых обоях, тефлоновых, силиконовых, пенопластовых, пористых и фактурных основаниях.