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Клейкие полоски Fotografia средние, 4 шт

  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
  • средние, 4 шт
Код товара:УТ-00070239
Артикул:FCS - 4M

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Клейкие полоски Fotografia созданы специально для фоторамок, картин на холсте, плакатов. Также могут использоваться для крепления настенных часов, домофонов, роутеров и других небольших предметов. Они легко удаляются, не повреждая стены. Максимальная нагрузка: 2 кг на 1 полоску. В комплекте 4 полоски. Не рекомендуется использовать на бумажных и виниловых обоях, тефлоновых, силиконовых, пенопластовых, пористых и фактурных основаниях.