Клейкие полоски Fotografia созданы специально для фоторамок, картин на холсте, плакатов. Также могут использоваться для крепления настенных часов, домофонов, роутеров и других небольших предметов. Они легко удаляются, не повреждая стены. Максимальная нагрузка: 0,5 кг на 1 полоску. В комплекте 9 полосок. Не рекомендуется использовать на бумажных и виниловых обоях, тефлоновых, силиконовых, пенопластовых, пористых и фактурных основаниях.