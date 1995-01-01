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Клейкие полоски Fotografia малые, 9 шт

  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
  • малые, 9 шт
Код товара:УТ-00070240
Артикул:FCS - 9S

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Клейкие полоски Fotografia созданы специально для фоторамок, картин на холсте, плакатов. Также могут использоваться для крепления настенных часов, домофонов, роутеров и других небольших предметов. Они легко удаляются, не повреждая стены. Максимальная нагрузка: 0,5 кг на 1 полоску. В комплекте 9 полосок. Не рекомендуется использовать на бумажных и виниловых обоях, тефлоновых, силиконовых, пенопластовых, пористых и фактурных основаниях.