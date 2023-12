Фоторамка Fotografia "Home is where our story begins" ("Дом там, где начинается наша история") украсит любой интерьер. Рамка подходит для 1 фотографии формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Внешний размер рамки: 28х28 см. Стекло прочное, толщиной 1.5 мм. Задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.