Фоторамка Fotografia FFL-811, 10x15 см., "I see the moon...", серая
Код товара : УТ-00034648
Артикул : FFL - 811
790 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Фоторамка для новорожденных Fotografia Baby украсит любой интерьер. Особенностью этой рамки является окошко в виде месяца, наполненное золотыми пайетками. Надпись "I see the moon and the moon sees me" («Я вижу луну и луна видит меня»). Рамка подходит для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку. Внешний размер рамки: 23х17 см. Прочное стекло толщиной 1.5 мм, задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.
Дизайн фоторамки хорошо подходит для первых фотографий вашего ребенка. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера. Они хорошо подходят в качестве подарка: на рождение ребенка, выписку из роддома, крещение, первый День рождения.