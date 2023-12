Фоторамка для новорожденных Fotografia Baby украсит любой интерьер. Особенностью этой рамки является окошко в виде месяца, наполненное золотыми пайетками. Надпись "I see the moon and the moon sees me" («Я вижу луну и луна видит меня»). Рамка подходит для фотографий формата 10х15 см. Багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала. Сзади предусмотрена широкая ножка-подставка для горизонтальной установки на стол или полку. Внешний размер рамки: 23х17 см. Прочное стекло толщиной 1.5 мм, задник из плотного листа оргалита фиксируется с помощью удобных поворотных зажимов и обеспечивает плотное прилегание фотографии к поверхности стекла. Рамка упакована в подарочную крафт-коробку.