Альбом с 20 «магнитными» листами размера 23 х 28 см для фотографий разных форматов: 9х12, 10х15, 13х18 и даже 15х23 см. Дизайн в романтическом стиле подходит для истории вашего знакомства, свадебных фото, снимков из медового месяца и так далее. Поднимите пленку, разместите на странице фотографии и положите пленку обратно, аккуратно разгладив пузырьки воздуха. Магнитный альбом позволяет быстро размещать фотографии разных форматов, а также менять их расположение при необходимости. Обложка альбома твердая, из плотного ламинированного картона, страницы закреплены с помощью спирали.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.