Фотоальбом Fotografia для карточек Instax Mini на 64 фото 86х54 мм, предназначен для фотографий снятых на камеру Instax mini 12, а также другие модели серии Mini: 11, 9, 8, 40, 70, 99, SE, EVO, Li Play. Обложка альбома инстакс мини выполнена из фактурной ткани, что обеспечивает ему стильный вид. Компактный размер позволяет легко носить альбом с собой, сохраняя все важные моменты на страницах. Идеальное решение для хранения ваших воспоминаний.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.