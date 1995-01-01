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Фотоальбом Fotografia 8,6x5,4 см 64 фото Instax Mini, зеленый, FA-INXPP64 - 902

  • 8,6x5,4 см 64 фото Instax Mini, зеленый, FA-INXPP64 - 902
  • 8,6x5,4 см 64 фото Instax Mini, зеленый, FA-INXPP64 - 902
  • 8,6x5,4 см 64 фото Instax Mini, зеленый, FA-INXPP64 - 902
  • 8,6x5,4 см 64 фото Instax Mini, зеленый, FA-INXPP64 - 902
  • 8,6x5,4 см 64 фото Instax Mini, зеленый, FA-INXPP64 - 902
  • 8,6x5,4 см 64 фото Instax Mini, зеленый, FA-INXPP64 - 902
  • 8,6x5,4 см 64 фото Instax Mini, зеленый, FA-INXPP64 - 902
  • 8,6x5,4 см 64 фото Instax Mini, зеленый, FA-INXPP64 - 902
  • 8,6x5,4 см 64 фото Instax Mini, зеленый, FA-INXPP64 - 902
Код товара:УТ-00079784
Артикул:FA-INXPP64 - 902

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фотоальбом Fotografia для карточек Instax Mini на 64 фото 86х54 мм, предназначен для фотографий снятых на камеру Instax mini 12, а также другие модели серии Mini: 11, 9, 8, 40, 70, 99, SE, EVO, Li Play. Обложка альбома инстакс мини выполнена из фактурной ткани, что обеспечивает ему стильный вид. Компактный размер позволяет легко носить альбом с собой, сохраняя все важные моменты на страницах. Идеальное решение для хранения ваших воспоминаний.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.