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    Фоторамка Fotografia 50x70 см, черная

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    Код товара : УТ-00021908

    Артикул : FFP - 3312

    • 50x70 см, черная
    • 50x70 см, черная
    • 50x70 см, черная

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    30%

    1 990 ₽

    1 400 ₽

    Гарантия 2 недели

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    Характеристики
    Описание
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    Описание

    Фоторамки Fotografia с паспарту. Материал: пластик (PVC), обладает более прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса. На обратной стороне предусмотрена ножка-подставка, для размещения рамки на поверхности (на форматах от 10х15 см. до 21х30). На форматах больше 21х30 ножка отсутствует. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм). На сверхбольших форматах (40х50,50х60,50х70) используется плотный пластиковый PS лист толщиной 1 мм. Профессиональный поворотный зажим из металла на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии/сертификата/почетной грамоты к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.