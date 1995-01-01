Описание

Фоторамки Fotografia с паспарту. Материал: пластик (PVC), обладает более прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса. На обратной стороне предусмотрена ножка-подставка, для размещения рамки на поверхности (на форматах от 10х15 см. до 21х30). На форматах больше 21х30 ножка отсутствует. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм). На сверхбольших форматах (40х50,50х60,50х70) используется плотный пластиковый PS лист толщиной 1 мм. Профессиональный поворотный зажим из металла на обратной стороне обеспечивает легкость доступа и удобство эксплуатации, постоянное плотное прилегание фотографии/сертификата/почетной грамоты к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, это обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу с отсутствием просветов и перекосов. Также предусмотрена защита углов рамки с помощью картонных уголков.