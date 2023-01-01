Фоторамка Fotografia 30x40 см, темный дуб (FFMDF-7028)
Код товара : УТ-00034687
Артикул : FFMDF - 7028
720 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Коричневый
Размер фотографии
30х40 см
Описание
Рамка для фотографий формата 30х40 см. Широкий багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала; верхнее покрытие из шпона. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник сделан из плотного листа оргалита. Имеется крепление для подвеса на крючок или гвоздь (ножка у этой модели отсутствует). Рамка может размещаться как вертикально, так и горизонтально. Универсальный, нейтральный дизайн хорошо подходит для самых разных сюжетов и интерьеров.
Стороны багета плотно скреплены между собой металлическими скобами, ширина профиля: 3 см. Задник фиксируется с помощью нескольких отгибающихся металлических лепестков, которые плотно прижимают фотографию к стеклу.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.