Описание

Рамка для фотографии формата 30х40 см. При использовании паспарту рекомендуемый размер изображения 20х30 см (паспарту в комплекте не поставляется). Материал багета – пластик (PVC): обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), а задник выполнен из плотного листа оргалита. На заднике располагаются крепления для подвеса на крючок или гвоздик (прорези в зажимах). Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Помимо фотографий в рамке можно разместить рисунки, репродукции и так далее.

Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов. Углы рамки в упаковке защищены с помощью картонных уголков.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.