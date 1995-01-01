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Фоторамка Fotografia 24x30 см, синяя

  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
  • 24x30 см, синяя
Код товара:УТ-00021879
Артикул:FFP - 3407

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Рамка для фотографии формата 24х30 см. При использовании паспарту рекомендуемый размер изображения 15х21 см (паспарту в комплекте не поставляется). Материал багета – пластик (PVC): обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм), а задник выполнен из плотного листа оргалита. На заднике располагаются петли для настенного крепления: на крючок, гвоздик или нить (леску). Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Помимо фотографий в рамке можно разместить рисунки, репродукции и так далее.

Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов. Углы рамки в упаковке защищены с помощью картонных уголков.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.