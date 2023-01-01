Фоторамка Fotografia 10x15 см, объемная (FFM-5291)
Код товара : УТ-00032622
Артикул : FFM - 5291
940 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Премиальная объемная рамка для фотографий формата 10х15 см. Может располагаться на столе или полке – как вертикально, так и горизонтально. Поверхность металлического багета хромированная, зеркальная. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник также выполнен из стекла: получается прозрачное паспарту и эффект, как будто фотография висит в воздухе. Интересный дизайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.
Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.