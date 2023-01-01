Описание

Премиальная объемная рамка для фотографий формата 10х15 см. Может располагаться на столе или полке – как вертикально, так и горизонтально. Поверхность металлического багета хромированная, зеркальная. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник также выполнен из стекла: получается прозрачное паспарту и эффект, как будто фотография висит в воздухе. Интересный д изайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.

Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.