Фоторамка Fotografia 10x15 см, металл и стекло, золотистая (FFM-5281)
Код товара : УТ-00032621
Артикул : FFM - 5281
840 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Цвет багета
Золотистый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Премиальная рамка для фотографий формата 10х15 см. Металлическая ножка позволяет разместить рамку вертикально на столе или полке. Поверхность багета глянцевая, зеркальная. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник также выполнен из стекла: получается прозрачное паспарту и эффект, как будто фотография висит в воздухе. Универсальный дизайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.
Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.