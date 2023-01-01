Описание

Премиальная рамка для фотографий формата 10х15 см. Металлическая ножка позволяет разместить рамку вертикально на столе или полке. Поверхность багета глянцевая, зеркальная. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник также выполнен из стекла: получается прозрачное паспарту и эффект, как будто фотография висит в воздухе. Универсальный д изайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.

Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.