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Фоторамка Fotografia 10x15 см, FFM-5251

  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
  • 10x15 см, FFM-5251
Код товара:УТ-00032609
Артикул:FFM - 5251

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Стильная металлическая фоторамка золотого цвета с закругленными краями для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность.