Фоторамка Fotografia 10x15 см, FFM-5251
Код товара : УТ-00032609
Артикул : FFM - 5251
30%
840 ₽
590 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Золотистый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Стильная металлическая фоторамка золотого цвета с закругленными краями для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность.