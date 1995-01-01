Стильная металлическая фоторамка золотого цвета с закругленными краями для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность.
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