Фоторамка Fotografia 10x15 см, FFM-5251

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Код товара: УТ-00032609 Артикул: FFM - 5251 Код товара: УТ-00032609 Артикул: FFM - 5251 Размер фотографии 10х15 см Материал багета Металл Цвет багета Золотистый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х15 см Материал багета Металл Цвет багета Золотистый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Стильная металлическая фоторамка золотого цвета с закругленными краями для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность. Видео Наш обзор

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