Альбом с кармашками для хранения 400 фотографий 10х15 см. Классический, универсальный дизайн. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей. Белые бумажные страницы скреплены методом книжного переплета. Фотографии располагаются по 5 на странице: 3 горизонтально, 2 вертикально.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.