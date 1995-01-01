Фотоальбом Fotografia 10x15 см 200 фото, книжный переплет, синий, FA-EBBM200 - 865
Код товара:УТ-00079757
Артикул:FA-EBBM200 - 865
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиЭкокожа
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Альбом с кармашками для хранения 200 фотографий 10х15 см. Отлично подходит для семейных фотографий. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка альбома обтянута искусственной кожей, белые бумажные страницы с местами для подписи скреплены методом книжного переплета, по 2 фотографии на странице.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.