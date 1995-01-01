Прищепки Lomography Original Fotoclips
Код товара:00000040382
Артикул:Z245CLIPS
Товар не найден
Описание
FotoClips – новый, оригинальный метод демонстрации фотографий и декорирования помещений. Набор включает 100 прозрачных двусторонних прищепок и 10 оранжевых 3D прищепок. Прозрачные прищепки имеют посередине отверстие, с помощью которого их можно надеть на гвоздь или веревку. Двусторонние прищепки позволяют цеплять одну фотографию к другой, третьей, четвертой, создавая целые стены или занавесы из фотографий. Оранжевые прищепки позволяют создавать трехмерные конструкции: например, кубы или пирамидки.