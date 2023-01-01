Фотоальбом на 300 фото 10х15 см., с кармашками. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы из белого пластика, альбом имеет клеевой переплет, фотографии располагаются в прозрачных кармашках. что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии.На странице располагаются три фотографии, шесть на развороте.