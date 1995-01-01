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Фотоальбом Полином 300 фото 10х15 см Орхидеи



Код товара: УТ-00070735 Артикул: FA 300.001-2 Код товара: УТ-00070735 Артикул: FA 300.001-2 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Другое Крепление фотографий кармашки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Другое Крепление фотографий кармашки Описание Фотоальбом на 300 фото 10х15 см., с кармашками. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы из белого пластика, альбом имеет клеевой переплет, фотографии располагаются в прозрачных кармашках. что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии.На странице располагаются три фотографии, шесть на развороте. Видео Наш обзор

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