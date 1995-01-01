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Фотоальбом Полином 300 фото 10х15 см Орхидеи

Код товара:УТ-00070735
Артикул:FA 300.001-2

Товар не найден

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Описание
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Описание

Фотоальбом на 300 фото 10х15 см., с кармашками. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы из белого пластика, альбом имеет клеевой переплет, фотографии располагаются в прозрачных кармашках. что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии.На странице располагаются три фотографии, шесть на развороте.