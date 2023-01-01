Фотоальбом Полином 300 фото 10х15 см Орхидеи
Код товара : УТ-00070735
Артикул : FA 300.001-2
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Пластик
Материал обложки / страниц
Картон
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Классика
Количество фотографий
300 фото
Описание
Фотоальбом на 300 фото 10х15 см., с кармашками. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы из белого пластика, альбом имеет клеевой переплет, фотографии располагаются в прозрачных кармашках. что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии.На странице располагаются три фотографии, шесть на развороте.