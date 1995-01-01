Фотоальбом Полином 300 фото 10х15 см Орхидеи
Код товара:УТ-00070735
Артикул:FA 300.001-2
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий300 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаДругое
Крепление фотографийкармашки
Описание
Фотоальбом на 300 фото 10х15 см., с кармашками. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы из белого пластика, альбом имеет клеевой переплет, фотографии располагаются в прозрачных кармашках. что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии.На странице располагаются три фотографии, шесть на развороте.