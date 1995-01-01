Фотоальбом Полином 20 листов 23х28 см, магнитный, «Дом Зингера»
Код товара : УТ-00073206
Артикул : FA 20М.001-3
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Описание
Магнитный альбом для фотографий разных форматов. Также подойдет для размещения рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний, вырезок и прочего. Фотографии могут располагаться в произвольном порядке – вертикально, горизонтально или по диагонали. Твердая обложка выполнена из картона, бумажные листы с магнитной пленкой скреплены пластиковой спиралью. На обложке изображена одна из визитных карточек Петербурга: вид с Английской набережной на разведенный Дворцовый мост и Петропавловскую крепость. Альбом отлично подойдет для фотографий на память о путешествии в Санкт-Петербург.