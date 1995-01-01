Магнитный альбом для фотографий разных форматов. Также подойдет для размещения рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний, вырезок и прочего. Фотографии могут располагаться в произвольном порядке – вертикально, горизонтально или по диагонали. Твердая обложка с изображением знаменитого парусника с алыми парусами на фоне шпиля Петропавловского собора выполнена из картона, бумажные листы с магнитной пленкой скреплены пластиковой спиралью. Альбом отлично подойдет для фотографий школьного выпускного или на память о путешествии в Санкт-Петербург.