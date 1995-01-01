Фотоальбом Полином 20 листов 23х28 см, магнитный, «Алые Паруса»
Код товара : УТ-00073200
Артикул : FA 20М.001-1
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Описание
Магнитный альбом для фотографий. Магнитные листы также подходят для размещения рисунков произвольного формата, открыток, билетиков, картинок желаний, вырезок и прочего. Фотографии могут располагаться в произвольном порядке – вертикально, горизонтально или по диагонали. Твердая обложка с изображением знаменитого парусника с алыми парусами на фоне шпиля Петропавловского собора выполнена из картона, бумажные листы с магнитной пленкой скреплены пластиковой спиралью. Альбом отлично подойдет для фотографий школьного выпускного или на память о путешествии в Санкт-Петербург.