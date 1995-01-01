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Фотоальбом Полином Делюкс 300 фото 10х15 см, Love

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Код товара: УТ-00070736 Артикул: ФА-ДЛ 300.001 Код товара: УТ-00070736 Артикул: ФА-ДЛ 300.001 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Тематика Свадебный/Романтика Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 300 фото Тематика Свадебный/Романтика Описание Красочный и стильный фотоальбом вмещает в себя 300 фотографий формата 10х15 см. Внутри на листах сделаны поля, чтобы можно было подписать важные даты, крепление - книжный переплет. Фотоальбом долгие годы будет бережно хранить снимки и не потеряет свой внешний вид. Видео Наш обзор

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