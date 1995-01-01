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Фотоальбом Полином Делюкс 300 фото 10х15 см, Love

  • Делюкс 300 фото 10х15 см, Love
  • Делюкс 300 фото 10х15 см, Love
  • Делюкс 300 фото 10х15 см, Love
  • Делюкс 300 фото 10х15 см, Love
  • Делюкс 300 фото 10х15 см, Love
  • Делюкс 300 фото 10х15 см, Love
  • Делюкс 300 фото 10х15 см, Love
Код товара:УТ-00070736
Артикул:ФА-ДЛ 300.001

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Красочный и стильный фотоальбом вмещает в себя 300 фотографий формата 10х15 см. Внутри на листах сделаны поля, чтобы можно было подписать важные даты, крепление - книжный переплет. Фотоальбом долгие годы будет бережно хранить снимки и не потеряет свой внешний вид.