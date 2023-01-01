Красочный и стильный фотоальбом вмещает в себя 300 фотографий формата 10х15 см. Внутри на листах сделаны поля, чтобы можно было подписать важные даты, крепление - книжный переплет. Фотоальбом долгие годы будет бережно хранить снимки и не потеряет свой внешний вид.