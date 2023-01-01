Фотоальбом Полином Делюкс 300 фото 10х15 см, Love
Код товара : УТ-00070736
Артикул : ФА-ДЛ 300.001
1 690 ₽
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Характеристики
Альбомы
Крепление фотографий
Кармашки
Материал обложки / страниц
Картон
Материал обложки / страниц
Пластик
Размер фотографии
10х15 см
Тип фотоальбома
С кармашками
Тематика
Свадебный/Романтика
Количество фотографий
300 фото
Описание
Красочный и стильный фотоальбом вмещает в себя 300 фотографий формата 10х15 см. Внутри на листах сделаны поля, чтобы можно было подписать важные даты, крепление - книжный переплет. Фотоальбом долгие годы будет бережно хранить снимки и не потеряет свой внешний вид.