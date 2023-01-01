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Фотоальбом Полином 200 фото 10х15 см, watercolor travel, Венеция

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072071 Артикул : FA 200.001-3

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Фотоальбом на 200 фото 10х15 см сочетает в себе стильный дизайн, прочность и функциональность для хранения ваших воспоминаний. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы из белого пластика, альбом имеет клеевой переплет, фотографии располагаются в прозрачных кармашках, что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии. Задать вопрос 520 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Фотоальбом на 200 фото 10х15 см сочетает в себе стильный дизайн, прочность и функциональность для хранения ваших воспоминаний. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы из белого пластика, альбом имеет клеевой переплет, фотографии располагаются в прозрачных кармашках, что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии.

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