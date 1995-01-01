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Фотоальбом Полином 200 фото 10х15 см, watercolor travel, Венеция

  • 200 фото 10х15 см, watercolor travel, Венеция
  • 200 фото 10х15 см, watercolor travel, Венеция
  • 200 фото 10х15 см, watercolor travel, Венеция
  • 200 фото 10х15 см, watercolor travel, Венеция
  • 200 фото 10х15 см, watercolor travel, Венеция
Код товара:УТ-00072071
Артикул:FA 200.001-3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоальбом на 200 фото 10х15 см сочетает в себе стильный дизайн, прочность и функциональность для хранения ваших воспоминаний. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы из белого пластика, альбом имеет клеевой переплет, фотографии располагаются в прозрачных кармашках, что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии.