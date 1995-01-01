Фотоальбом Полином 200 фото 10х15 см, watercolor travel, Венеция
Код товара:УТ-00072071
Артикул:FA 200.001-3
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаС кармашками
Формат фотографий (для альбомов с кармашками)10х15 см
Количество фотографий200 фото
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницПластик
ТематикаПутешествие
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографийкармашки
Крепление страницклеевой переплет
Описание
Фотоальбом на 200 фото 10х15 см сочетает в себе стильный дизайн, прочность и функциональность для хранения ваших воспоминаний. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы из белого пластика, альбом имеет клеевой переплет, фотографии располагаются в прозрачных кармашках, что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии.