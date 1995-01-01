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Фотоальбом Полином 200 фото 10х15 см, watercolor travel, Париж

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Код товара: УТ-00072070 Артикул: FA 200.001-2 Код товара: УТ-00072070 Артикул: FA 200.001-2 Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Путешествие Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц клеевой переплет Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома С кармашками Формат фотографий (для альбомов с кармашками) 10х15 см Количество фотографий 200 фото Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Пластик Тематика Путешествие Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий кармашки Крепление страниц клеевой переплет Описание Фотоальбом на 200 фото 10х15 см сочетает в себе стильный дизайн, прочность и функциональность для хранения ваших воспоминаний. Обложка фотоальбома выполнена из картона, страницы из белого пластика, альбом имеет клеевой переплет, фотографии располагаются в прозрачных кармашках, что позволяет легко и удобно вставлять ваши фотографии. Видео Наш обзор

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