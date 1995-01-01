FOMATONE MG Classic — это баритовая черно-белая фотобумага с переменным контрастом и кремово-теплой тональностью, специально разработанная для портретной фотографии и работ в стиле ретро. Ее контрастность может значительно варьироваться от сверхмягкой (00) до очень жесткой (5), в зависимости от цветных фильтров, используемых при экспонировании. Подойдут такие фильтры как Foma Variant, Ilford Multigrade и другие. Если не использовать цветные фильтры, контрастность будет равняться 2 («специальная»).

Бумага изготовлена ​​с использованием специальной эмульсии хлорбромида серебра, которая подчеркивает богатую гамму теплых полутонов, от светло-кремового до насыщенного коричнево-зеленого, в зависимости от используемого проявителя, его концентрации и времени проявки. В частности, Fomatol LQN дает коричнево-зеленые тона, Fomatol PW – тепло-коричневые, Fomatol P – ближе к нейтральным. Также можно использовать такие проявители как Ilford (Harman) Warmtone, Rollei Lith, Flic Film MQ-52 Warmtone и другие. Специальная эмульсия позволяет использовать творческие методы проявки, а именно так называемую «лит-печать».

FOMATONE MG Classic производится на баритовой основе (FB) с полуглянцевой (131) или полуматовой (132) поверхностью.

Благодаря низкой светочувствительности, бумага предназначена в первую очередь для контактной печати, но может использоваться и с увеличителями. Примите во внимание, что время экспонирования (по сравнению с другими фотобумагами Foma) нужно увеличить.

Безопасное освещение: FOMATONE MG Classic может обрабатываться с лабораторными лампами оранжевого и красного света (длина волны 610 нм и выше).

Сушка: глянцевание не допускается, только длительная сушка при комнатной температуре или ускоренная просушка в потоках теплого воздуха (не выше 70° С).

Тонирование: использование тонеров допускается (Fomatoner Sepia и другие). Для тонировки рекомендуется немного переэкспонировать бумагу.

Хранение: в прохладном сухом месте (5-25° С, относительная влажность: 40-60%).

Страна производства: Чехия.