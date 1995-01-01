FOMA Ortho 400 — специальная ортохроматически сенсибилизированная черно-белая негативная фотоплёнка. Характеризуется хорошей разрешающей способностью (85 линий на мм) и контурной резкостью, мелким зерном (RMS = 17.5 при проявке Iford Microphen @ 20°C) и высокой максимальной плотностью. Контрастность высокая. Высокая оптическая чувствительность позволяет снимать даже в условиях неблагоприятной освещённости и с более короткими выдержками.

Номинальная оптическая чувствительность пленки составляет ISO 400/27°, но ее фотографическая широта обеспечивает очень хорошие результаты даже при переэкспонировании на 1.5 EV (ISO 160/23°) и недоэкспонировании на 2 EV (ISO 1600/33°). При съемке с низкой цветовой температурой (лампы накаливания, 2700–2400K) рекомендуется умеренное недоэкспонирование на 0.1–1 ступени (до El 800 ISO) без изменения времени проявки (т.е. без push-процессинга). Благодаря своему типичному тональному характеру этот ортохроматический тип пленки особенно подходит для художественно стилизованной портретной съемки.

FOMA Ortho 400 обладает высокой спектральной чувствительностью в зелёной области видимого спектра, что особенно важно при съёмке пейзажных мотивов (зелени листьев и т. д.), при этом чувствительность к красным тонам ниже, чем у панхроматических пленок, поэтому такие объекты получаются темнее. Для мокрой печати рекомендуется использовать такую чёрно-белую бумагу как Fomabrom Variant, Fomaspeed Variant, Fomatone MG Classic, Retrobrom Sp и др.

Рекомендации по хранению неэкспонированной пленки: при температуре от 5° до 25° С и относительной влажности 40-60%. Допускается хранение в холодильнике или морозильных камерах, в этом случае требуется дать пленке согреться до комнатной температуры (2 и 6 часов соответственно).

Рекомендации по проявке: в файле Инструкция (англ. язык).