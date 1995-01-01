Фотопленка Foma Fomapan 400 4x5" представляет собой листовую чёрно-белую негативную фотопленку общего назначения.

Одной из ключевых особенностей Foma Fomapan 400 является ее высокая светочувствительность, равная 400 ISO. Это позволяет получать четкие и яркие изображения даже при слабом освещении.

Фотопленка имеет мелкозернистую структуру, что обеспечивает высокую разрешающую способность и высокую контурную резкость изображения. Это делает фотографии, сделанные на Foma Fomapan 400, четкими и детализированными.

Foma Fomapan 400 предлагает широкую гамму воспроизводимых полутонов, что позволяет создавать насыщенные и глубокие изображения.

Процесс проявки пленки Foma Fomapan 400 осуществляется с использованием классического раствора Д-76. Это гарантирует получение стабильных и качественных результатов при проявке пленки.

В упаковке содержится 25 листов пленки формата 4х5", что позволяет снимать продолжительное время без необходимости докупать пленку.

В целом, фотопленка Foma Fomapan 400 4x5" является отличным выбором для тех, кто ценит качество и детализацию своих фотографий.