Фотопленка Foma Fomapan 200 4x5" представляет собой листовую чёрно-белую негативную фотопленку общего назначения.

Одной из ключевых особенностей фотопленки Foma Fomapan 200 является ее высокая светочувствительность ISO 200. Это обеспечивает высокую контрастность и детализацию изображения, что делает ее подходящей для широкого спектра фотографических задач.

Фотопленка Foma Fomapan 200 имеет формат 4х5", что позволяет получать снимки с высокой степенью резкости и детализации.

Процесс проявки фотопленки Foma Fomapan 200 осуществляется с использованием раствора Д-76. Это гарантирует получение высококачественных изображений, которые сохранят свою яркость и контрастность на протяжении долгого времени.

В упаковке содержится 25 листов фотопленки, что обеспечивает достаточное количество материала для создания большого количества фотографий.

В целом, фотопленка Foma Fomapan 200 4x5" является отличным выбором для тех, кто ищет высококачественную черно-белую пленку с высокой светочувствительностью и детализацией изображения.