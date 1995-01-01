Фотопленка Foma Fomapan 200 4x5", 25 листов
Товар не найден
Характеристики
Описание
Фотопленка Foma Fomapan 200 4x5" представляет собой листовую чёрно-белую негативную фотопленку общего назначения.
Одной из ключевых особенностей фотопленки Foma Fomapan 200 является ее высокая светочувствительность ISO 200. Это обеспечивает высокую контрастность и детализацию изображения, что делает ее подходящей для широкого спектра фотографических задач.
Фотопленка Foma Fomapan 200 имеет формат 4х5", что позволяет получать снимки с высокой степенью резкости и детализации.
Процесс проявки фотопленки Foma Fomapan 200 осуществляется с использованием раствора Д-76. Это гарантирует получение высококачественных изображений, которые сохранят свою яркость и контрастность на протяжении долгого времени.
В упаковке содержится 25 листов фотопленки, что обеспечивает достаточное количество материала для создания большого количества фотографий.
В целом, фотопленка Foma Fomapan 200 4x5" является отличным выбором для тех, кто ищет высококачественную черно-белую пленку с высокой светочувствительностью и детализацией изображения.