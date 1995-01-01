Черно-белая увеличительная бумага с изменяемой градацией, изготовленная на бумажной основе, с двух сторон ламинированной полиэтиленом (RC). Ее градация изменяется при экспозиции с помощью цветных фильтров в широком диапазоне от очень мягкого до очень твердого. Бумага предназначена для любительской, коммерческой, художественной, промышленной, журналистской фотографии, аэроснимок и полицейской фотографии и для других применений.

Плотность основы: полукартон

Характер поверхности: матовая

Степень контрастности: переменная (мультиконтрастная)

«ФОМАСПЕЕД ВАРИАНТ III» отличается очень богатой шкалой полутонов во всех степенях градации, сияющим белым основанием и насыщенным воспроизведением черного цвета. Изготовлен с использованием хлорбромсеребрянной эмульсии, которая дает проявленному серебряному образу нейтральный - слегка теплый оттенок. Эмульсионный слой содержит проявляющие вещества, которые позволяют проводить быструю машинную обработку и сократить время проявления при ручной обработке на 60 – 90 сек при температуре 20°C. Принимая во внимание характер RC основы и тонкого эмульсионного слоя значительно снижается время, необходимое для проявления, фиксации, промывки и просушивания и снижается количество шагов обработки в ванне и расход воды.

«ФОМАСПЕЕД ВАРИАНТ III» производится на ламинированной бумаге (RC) с блестящей и матовой поверхностью в форматах от 8,9x12,7 до 50.8x61 см, в рулонах шириной 89–127 мм длиной 100 и 150 м и в рулонах шириной 108 см и длиной 10, 20 и 50 м.