Черно-белая бумага переменного контраста на полиэтиленовой основе. Для изменения контраста от экстра мягкого (00) до очень жесткого (5) используются корректирующие фильтры: Foma Variant, Ilford Multigrade и другие. Если фильтры не используются, уровень контраста соответствует 2 («специальный», между мягким и нормальным). Этот тип бумаги отличается широкой гаммой полутонов на всех уровнях контрастности, слегка кремовой тональностью основы и насыщенным черным цветом.

Для получения нейтральных тонов рекомендуются проявители Fomatol LQN (жидкий концентрат) или Fomatol P (порошок для разведения). Fomatol PW дает более теплые тона. Из сторонних производителей рекомендуются такие проявители как Ilford Multigrade, Kodak Polymax T, Adox MCC Developer, Rollei Print Neutral.

Fomaspeed Variant производится с глянцевой (311), матовой (312) или бархатистой (313) поверхностью.

Бумага Fomaspeed Variant отличается очень богатой шкалой полутонов на всех уровнях контрастности, блестяще-белой бумажной основой и насыщенными черными тонами. Бумага изготовлена ​​с использованием эмульсии хлорбромида серебра, которая придает изображению нейтрально-теплый оттенок средней насыщенности. Вещества, включенные в эмульсионный слой, обеспечивают быструю машинную обработку и сокращают время проявления при ручной обработке до 60-90 секунд при 20 °C. Благодаря полиэтиленовой основе основе и тонкому эмульсионному слою время, необходимое для проявления, фиксации, промывки и сушки, значительно сокращается, а также уменьшается расход химии и водопроводной воды.

Бумага может использоваться для любительской, коммерческой, художественной, промышленной, журналистской фотографии и так далее.

Безопасное освещение: Fomaspeed Variant может обрабатываться с лабораторными лампами оранжевого и красного света (длина волны 610 нм и выше), однако следует иметь в виду, что из-за высокой светочувствительности бумаги всю обработку вплоть до этапа фиксации следует проводить в минимально возможное время, а лампу желательно располагать максимально далеко.

Сушка: глянцевание не допускается, только длительная сушка при комнатной температуре или ускоренная просушка в потоках теплого воздуха (не выше 70° С).

Тонирование: использование тонеров допускается (Fomatoner Sepia и другие). Характер тонирования будет зависеть от температуры ванны: светлые, желто-коричневые тона при температуре до 20° С и темно-коричневые, доходящие до фиолетово-коричневых при температуре выше 30° С.

Хранение: в прохладном сухом месте (5-25° С, относительная влажность: 40-60%).

Страна производства: Чехия.