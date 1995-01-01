FOMASPEED — это универсальная черно-белая фотобумага на полимерной основе. Она изготовлена ​​с использованием эмульсии хлорбромида серебра, которая придает получаемому серебряному изображению нейтральный или средне-теплый оттенок. Для получения нейтральных тонов рекомендуются проявители Fomatol LQN (жидкий концентрат) или Fomatol P (порошок для разведения). Fomatol PW дает более теплые тона. Из сторонних производителей рекомендуются такие проявители как Ilford PQ Universal, Ilford Bromophen, Kodak Dektol, Adox Neutol Liquid NE, Rollei Print Neutral ECO, Amaloco AM 6006, Moersch SE4 Neutral и так далее.

Для фиксации рекомендуется использовать обычные кислые фиксажи, такие как Fomafix P, Fomafix rapid и другие.

Бумага отличается очень богатой шкалой полутонов, от сияющих белых до глубоких черных оттенков. Высокая светочувствительность позволяет использовать объективы с высоким числом диафрагмы даже при создании крупноформатных увеличений. Проявители, включенные в эмульсионный слой, обеспечивают быструю машинную обработку и сокращают время проявления при ручной обработке до 60–90 секунд при 20 °C. Сокращается время на фиксацию, промывку и сушку, а также расход химикатов и водопроводной воды.

Бумага FOMASPEED может использоваться для любительской, коммерческой, художественной, промышленной, журналистской фотографии и так далее.

Безопасное освещение: Fomaspeed Variant может обрабатываться с лабораторными лампами желтого, желто-зеленого, оранжевого и красного света (длина волны 575 нм и выше), однако следует иметь в виду, что из-за высокой светочувствительности бумаги всю обработку вплоть до этапа фиксации следует проводить в минимально возможное время, а лампу желательно располагать максимально далеко.

Сушка: глянцевание не допускается, только длительная сушка при комнатной температуре или ускоренная просушка в потоках теплого воздуха (не выше 85° С).

Тонирование: использование тонеров допускается (Fomatoner Sepia и другие). Характер тонирования будет зависеть от температуры ванны: светлые, желто-коричневые тона при температуре до 20° С и темно-коричневые, доходящие до фиолетово-коричневых при температуре выше 30° С.

Хранение: в прохладном сухом месте (5-25° С, относительная влажность: 40-60%).

Страна производства: Чехия.