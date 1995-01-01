Фотопленка Foma PAN 400 35мм 30.5м катушка
Код товара:00000059008
Артикул:V11539
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиD-76
Тип пленкиНегативная черно-белая
Страна производстваЧехия
Чувствительность ISO400
Формат пленки135
Количество кадровкатушка 30.5 м
Описание
Чёрно-белая негативная плёнка, предназначенная для фотосъемки в неблагоприятных условиях освещенности или в случаях необходимости применения коротких выдержек.
Плёнка отвечает высоким требованиям к мелкозернистости, имеет хорошую разрешающую способность и контурную резкость изображения.
Чувствительность ISO 400/27° и большая фотографическая широта плёнки позволяют получать оченьи хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 200/24) и недодержке на две ступени (ISO 1600/24) без изменения режима проявления.
Пленка в бобине длиной 30,5 метров (100 футов) предназначена для размотки в типовые кассеты 135 формата (35мм) при помощи специальных размотчиков пленки.