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Фотопленка Foma PAN 400 35мм 30.5м катушка

Код товара:00000059008
Артикул:V11539

Товар не найден

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Описание
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Описание

Чёрно-белая негативная плёнка, предназначенная для фотосъемки в неблагоприятных условиях освещенности или в случаях необходимости применения коротких выдержек.
Плёнка отвечает высоким требованиям к мелкозернистости, имеет хорошую разрешающую способность и контурную резкость изображения.
Чувствительность ISO 400/27° и большая фотографическая широта плёнки позволяют получать оченьи хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 200/24) и недодержке на две ступени (ISO 1600/24) без изменения режима проявления.

Пленка в бобине длиной 30,5 метров (100 футов) предназначена для размотки в типовые кассеты 135 формата (35мм) при помощи специальных размотчиков пленки.