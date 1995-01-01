Fomapan 400 Action – панхроматическая чёрно-белая негативная плёнка, предназначенная для фотосъемки в неблагоприятных условиях освещенности или в случаях необходимости применения коротких выдержек. Плёнка отвечает высоким требованиям к мелкозернистости, имеет хорошую разрешающую способность (90 линий/мм) и контурную резкость изображения. Чувствительность ISO 400/27° и большая фотографическая широта плёнки позволяют получать очень хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 200/24°) и недодержке на две ступени (ISO 1600/24°) без изменения режима проявления.



Характеристики:

Формат пленки: Среднеформатная пленка (тип 120)

Процесс: негативный ч/б (D-76)

Светочувствительность (ISO): 400

Тип пленки: черно-белая

Пленки Foma производятся в Чехии с 1932 года (компания основана в 1921).