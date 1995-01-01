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Фотопленка Foma PAN 400 Action 120

Код товара:00000059009
Артикул:V11561

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fomapan 400 Action – панхроматическая чёрно-белая негативная плёнка, предназначенная для фотосъемки в неблагоприятных условиях освещенности или в случаях необходимости применения коротких выдержек. Плёнка отвечает высоким требованиям к мелкозернистости, имеет хорошую разрешающую способность (90 линий/мм) и контурную резкость изображения. Чувствительность ISO 400/27° и большая фотографическая широта плёнки позволяют получать очень хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 200/24°) и недодержке на две ступени (ISO 1600/24°) без изменения режима проявления.

Характеристики:

  • Формат пленки: Среднеформатная пленка (тип 120)
  • Процесс: негативный ч/б (D-76)
  • Светочувствительность (ISO): 400
  • Тип пленки: черно-белая

Пленки Foma производятся в Чехии с 1932 года (компания основана в 1921).