Фотопленка Foma PAN 400 Action 120
Код товара : 00000059009
Артикул : V11561
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
400
Страна производства
Чехия
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
120
Описание
Fomapan 400 Action – панхроматическая чёрно-белая негативная плёнка, предназначенная для фотосъемки в неблагоприятных условиях освещенности или в случаях необходимости применения коротких выдержек. Плёнка отвечает высоким требованиям к мелкозернистости, имеет хорошую разрешающую способность (90 линий/мм) и контурную резкость изображения. Чувствительность ISO 400/27° и большая фотографическая широта плёнки позволяют получать оченьи хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 200/24°) и недодержке на две ступени (ISO 1600/24°) без изменения режима проявления.
Характеристики:
- Формат пленки: Среднеформатная пленка (тип 120)
- Процесс: негативный ч/б (D-76)
- Светочувствительность (ISO): 400
- Тип пленки: черно-белая
Пленки Foma производятся в Чехии с 1932 года (компания основана в 1921).