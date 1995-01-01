Панхроматическая черно-белая негативная пленка чувствительности ISO 200/24°, использующая технологию плоских кристаллов. Она отличается высокой разрешающей способностью (110 штрихов/мм) и мелким зерном. Этот тип пленки предназначен для использования при нормальных или слегка неблагоприятных световых условиях. Ее большая фотографическая широта позволяет экспозиции в диапазоне от ISO 100/21° до ISO 800/30° без изменения времени выдержки.

Пленка 135 формата (узкая), поставляется в катушке 30.5 м. Вы можете самостоятельно нарезать необходимое количество кадров. Внимание: все операции с пленкой должны производиться в полной темноте, использование лабораторных ламп (красных, оранжевых) не допускается.

Страна производства: Чехия.