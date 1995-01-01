Фотопленка Foma PAN 200, 135 формат, катушка 30.5 м
Код товара:УТ-00013288
Артикул:V11339
Код товара:УТ-00013288
Артикул:V11339
Панхроматическая черно-белая негативная пленка чувствительности ISO 200/24°, использующая технологию плоских кристаллов. Она отличается высокой разрешающей способностью (110 штрихов/мм) и мелкозернистостью. Этот тип пленки предназначен для использования при нормальных или слегка неблагоприятных световых условиях. Ее большая фотографическая широта позволяет экспозиции в диапазоне от ISO 100/21° до ISO 800/30° без изменения времени выдержки.
Панхроматическая черно-белая негативная пленка чувствительности ISO 200/24°, использующая технологию плоских кристаллов. Она отличается высокой разрешающей способностью (110 штрихов/мм) и мелким зерном. Этот тип пленки предназначен для использования при нормальных или слегка неблагоприятных световых условиях. Ее большая фотографическая широта позволяет экспозиции в диапазоне от ISO 100/21° до ISO 800/30° без изменения времени выдержки.
Пленка 135 формата (узкая), поставляется в катушке 30.5 м. Вы можете самостоятельно нарезать необходимое количество кадров. Внимание: все операции с пленкой должны производиться в полной темноте, использование лабораторных ламп (красных, оранжевых) не допускается.
Страна производства: Чехия.
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