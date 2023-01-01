Описание

Панхроматическая черно-белая пленка, чувствительная ко всему видимому спектру светового излучения. Светочувствительность ISO 200/24°, 36 кадров. Обладает высоким разрешением: 110 линий/мм (при использовании проявителя Ilford Microphen, может варьироваться в зависимости от условий хранения и проявки). DX код на кассете отсутствует.

Проявляется по ручному процессу (D-76), рекомендуемые проявители и время проявки можно найти в технической информации (вкладка "инструкция", доступна только на английском языке). В качестве закрепителя можно использовать любой кислотный фиксаж, длительность обработки - не менее 10 минут при комнатной температуре, промывка: 30 / 15 минут в проточной воде (при t ниже / выше 15°С). Хранение: в прохладном сухом помещении при температуре от 5° до 21° С. При хранении в холодильнике или морозильнике пленке необходимо дать время на акклиматизацию: 2 или 6 часов соответственно. После экспонирования рекомендуется проявить пленку как можно быстрее.

Пленки Foma производятся в Чехии с 1932 года (компания основана в 1921).