Панхроматическая черно-белая негативная пленка чувствительности ISO 200/24°, использующая технологию плоских кристаллов. Она отличается высокой разрешающей способностью (110 штрихов/мм) и мелкозернистостью. Этот тип пленки предназначен для использования при нормальных или слегка неблагоприятных световых условиях. Ее большая фотографическая широта позволяет экспозиции в диапазоне от ISO 100/21° до ISO 800/30° без изменения времени выдержки. Формат: 120 тип (средний формат)