Фотопленка Foma PAN 200 Creative 120
Код товара:00000059115
Артикул:V11361
Товар не найден
Характеристики
Процесс проявкиD-76
Тип пленкиНегативная черно-белая
Страна производстваЧехия
Чувствительность ISO200
Формат пленки120
Описание
Панхроматически сенсибилизированная черно-белая негативная пленка чувствительности ISO 200/24°, использующая технологию плоских кристаллов. Она отличается высокой разрешающей способностью и мелкозернистостью. Этот тип пленки предназначен для использования при нормальных или слегка неблагоприятных световых условиях. Ее большая фотографическая широта позволяет экспозиции в диапазоне от ISO 100/21° до ISO 800/30° без изменения времени выдержки. Формат: 120 тип (средний формат)
Страна производства: Чехия.