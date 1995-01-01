Фотопленка Foma PAN 200 Creative 120



Код товара: 00000059115 Артикул: V11361 Код товара: 00000059115 Артикул: V11361 Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная черно-белая Страна производства Чехия Чувствительность ISO 200 Формат пленки 120 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Процесс проявки D-76 Тип пленки Негативная черно-белая Страна производства Чехия Чувствительность ISO 200 Формат пленки 120 Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Панхроматически сенсибилизированная черно-белая негативная пленка чувствительности ISO 200/24°, использующая технологию плоских кристаллов. Она отличается высокой разрешающей способностью и мелкозернистостью. Этот тип пленки предназначен для использования при нормальных или слегка неблагоприятных световых условиях. Ее большая фотографическая широта позволяет экспозиции в диапазоне от ISO 100/21° до ISO 800/30° без изменения времени выдержки. Формат: 120 тип (средний формат) Страна производства: Чехия. Видео Наш обзор

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