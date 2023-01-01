Фотопленка Foma PAN 200 Creative 120
Код товара : 00000059115
Артикул : V11361
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Характеристики
Характеристики
Процесс проявки
D-76
Светочувствительность
200
Страна производства
Чехия
Тип пленки
Негативная черно-белая
Формат пленки
120
Описание
Панхроматически сенсибилизированная черно-белая негативная пленка чувствительности ISO 200/24°, использующая технологию плоских кристаллов. Она отличается высокой разрешающей способностью и мелкозернистостью. Этот тип пленки предназначен для использования при нормальных или слегка неблагоприятных световых условиях. Ее большая фотографическая широта позволяет экспозиции в диапазоне от ISO 100/21° до ISO 800/30° без изменения времени выдержки. Формат: 120 тип (средний формат)
Страна производства: Чехия.