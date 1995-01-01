FOMAPAN 100 Classic панхроматическая чёрно-белая негативная плёнка общего назначения. Отвечает высоким требованиям к мелкозернистости и имеет высокую разрешающую способность (110 линий/мм), высокую контурную резкость изображения и широкую гамму воспроизводимых полутонов. Чувствительность ISO 100/21° и большая фотографическая широта позволяют получать очень хорошие результаты даже при передержке на одну ступень (ISO 50/18°) и недодержке на две ступени (ISO 400/27°) без изменения режима проявления. Хорошо передавая тонкие градации полутонов даже в области интенсивных светов, эта плёнка хорошо подходит для портретной съемки и для других подобных целей.