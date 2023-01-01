Фотоальбом Florentia «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
Код товара : УТ-00063819
Артикул : B88
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Характеристики
Описание
Традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой, выполненной из целого куска натуральной крупноячеистой кожи. Позволяет размещать фотографии любого формата и свободно располагать их на листе, дополняя своими подписями и рисунками по вкусу: фотографии вклеиваются на специальные уголки или двусторонние стикеры. Между страницами проложены вкладки из пергамина (кальки), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться.
Альбом закрывается на ремешок из натуральной кожи, в комплекте идет подарочная коробка и сертификат подлинности изделия.
Сделано в Италии.