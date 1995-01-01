Фотоальбом Florentia «Forli» 23 x 32 см, 80 страниц
Код товара:УТ-00063819
Артикул:B88
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаКлассический
Материал обложкиНатуральная кожа
Материал страницБумага
ТематикаКлассика
Размер альбома25 х 33 х 5 см, размер страницы: 23 х 32 см
Количество листов / страниц40 / 80
Крепление фотографийуголки, стикеры, фотоклей
Крепление страницкнижный переплет
Описание
Премиальный традиционный фотоальбом ручной работы в белом цвете.Позволяет размещать фотографии любого формата и свободно располагать их на листе, дополняя своими подписями и рисунками по вкусу. Внутри фотоальбома, как и у всех фотоальбомов Tezoro – классический блок. Между страницами проложены вкладки из пергамина (кальки), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться. Сделано в Италии.