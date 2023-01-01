Описание

Традиционный фотоальбом ручной работы с обложкой, выполненной из целого куска натуральной крупноячеистой кожи. Позволяет размещать фотографии любого формата и свободно располагать их на листе, дополняя своими подписями и рисунками по вкусу: фотографии вклеиваются на специальные уголки или двусторонние стикеры. Между страницами проложены вкладки из пергамина (кальки), которые не дают фотографиям соприкасаться друг с другом и слипаться.

Альбом закрывается на ремешок из натуральной кожи, в комплекте идет подарочная коробка и сертификат подлинности изделия.

Сделано в Италии.